Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Ampelanlage nach Unfall beschädigt

Heidelberg-Altstadt (ots)

Eine beschädigte Ampel sowie weiterer erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich um 22.25 Uhr in der Heidelberger Altstadt zugetragen hat. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die Neckarstaden in Richtung Kongresshaus. Kurz vor der Einmündung zum Montpellierplatz verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr über die dortige Verkehrsinsel. Dabei kollidierte der Unfallfahrer mit der Ampelanlage und kam zum Stehen. Der Unfall erforderte kurzzeitige Verkehrsmaßnahmen durch die Polizei und den Einsatz der Feuerwehr, welche sich um die Absicherung und Entfernung der verbogenen Ampel kümmerte. Durch den Unfall entstand außerdem ein Schaden von ca. 6.000 EUR am PKW des Unfallfahrers. Dieser wurde glücklicherweise nicht verletzt. Warum der Fahrer von der Straße abgekommen ist, wird nun im Rahmen der weiteren Unfallermittlungen überprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell