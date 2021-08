Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Betrüger erbeuten mehrere Hundert Euro mit fingiertem Online-Hundeverkauf

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 12.08.2021, erbeuteten bislang unbekannte Betrüger mehrere Hundert Euro von einer 63-jährigen Mannheimerin, die über eine Internetseite einen Hundewelpen kaufen wollte. Die Frau nahm Kontakt zu dem vermeintlichen Hundeverkäufer auf und überwies eine Anzahlung in Höhe von 300 Euro auf ein Konto. Einige Tage später meldete sich der angebliche Hundehändler erneut und forderte weitere 340 Euro für die Transportkosten. Auch dieser Forderung kam die 63-Jährige nach. Kurz darauf folgte eine weitere Forderung mehrere Hundert Euro, wonach die Frau skeptisch wurde und die Betrugsmasche erkannte. Die Polizei Mannheim warnt davor, von unseriösen Verkaufsangeboten Gebrauch zu machen. Erkundigen Sie sich im Voraus über die Echtheit und Seriosität der Online-Händler, lesen Sie unabhängige Rezessionen und bleiben Sie stets kritisch. Wenden Sie sich beim Kauf eines Haustiers an das örtliche Tierheim oder an Tierschutzorganisationen, welche auch beratend für Sie tätig sind.

