Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Auf stehenden Wagen aufgefahren - Totalschaden

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Dienstag um 15:30 Uhr kam es am Adenauerplatz in Höhe einer Bankfiliale zu einem Zusammenstoß, nach dem die verunfallten Autos abgeschleppt werden mussten. Zeugen konnten folgendes beobachten: Eine Daihatsu-Fahrerin hatte ihren Wagen verbotswidrig auf dem Gehweg vor der Bankfiliale abgestellt. Der Wagen ragte allerdings mit der linken Fahrzeugseite auch auf die Fahrbahn, so dass ein die Durchgangsfahrbahn am Adenauerplatz befahrender Ford-Fahrer ungebremst auf diesen auffuhr. Der Daihatsu wurde auf den Gehweg geschleudert, der Ford drehte sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Es wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell