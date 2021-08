Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Sandhofen: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am 17.08.2021 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Personen Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße. Hierzu wurde mit einem unbekannten Gegenstand das Badfenster aufgehebelt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchwühlt. Der oder die Täter verließen die Wohnung im Anschluss über den dortigen Balkon. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet, sowie das aufgehebelte Fenster beschädigt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

