POL-PDLU: An mehreren PKW Spiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Birkenheide (ots)

In den Abend- und Nachtstunden vom 29.07. auf den 30.07.2021 in der Zeit von ca. 23:30 Uhr bis 04:00 Uhr wurde in Birkenheide im Bruchweg und in der Hundertmorgenstraße an 14 PKW gegen Außenspiegel getreten. Teilweise sind die Spiegel aus der Verankerung gebrochen.

Der Spur zieht sich vom Ortseingang Birkenheide durch den Bruchweg in die Hundertmorgenstraße. Hier endet die Reihe der Beschädigungen. Möglicherweise fühlte sich der Täter gestört.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen oder hat etwas Auffälliges beobachtet?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

