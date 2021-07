Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Glasfassade der Bibliothek des Priesterseminars beschädigt

Speyer (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagabend um etwa 21:15 Uhr die Glasfassade des Treppenhauses der Bibliothek des Priesterseminars in Speyer. Durch das Werfen eines Steins gegen die Fassade wurde ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro verursacht.

Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Germansberg beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

