Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Römerberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und insgesamt vier involvierten PKW kam es Donnerstag um 17:10 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Aufgrund der derzeit eingerichteten Baustelle auf Höhe der Ausfahrt Römerberg/Dudenhofen kam es zu einem Rückstau, durch welchen der nachfolgende Verkehr gezwungen war, ruckartig abzubremsen. Dies bemerkte eine 59-jährige Frau aus Philippsburg zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden PKW eines 52-jährigen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße auf. Ein dahinter fahrender 38-Jähriger aus Wörth am Rhein wiederum kollidierte Augenblicke später mit den zwei vor ihm verunfallten Fahrzeugen. Diese wurden durch den Aufprall zusammen und auf den davor befindlichen PKW einer 21-Jährigen Fahrerin aus Landau in der Pfalz geschoben. Die 52-Jährige Frau aus Philippsburg erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 52-jährige Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße erlitt ebenfalls Verletzungen und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden. Weitere beteiligte Personen blieben unverletzt. Die entstandene Höhe des Sachschadens ist bisher noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell