Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Radfahrer beim Linksabbiegen angefahren

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin (20) ist am Donnerstag (10. Juni) gegen 16:30 Uhr beim Linksabbiegen von der Schwarzenberger Straße in die Wernerstraße mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen gestoßen. Der 59-Jährige stürzte auf die Motorhaube des VW und verletzte sich dabei. Er begibt sich bei Bedarf selbst in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell