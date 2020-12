Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte insgesamt drei Zigarettenautomaten im Bereich Gartenstadt (Karlsbader Straße, Abteistraße und Heustraße) auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden aus den Automaten Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen hatten am Morgen gegen 05:30 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen mit Müllsäcken gesehen, konnten diese jedoch nur vage beschreiben.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

