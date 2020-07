Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Diebstahl eines Hochruckreinigers (07.07.2020)

Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 20.45 Uhr und 21.00 Uhr einen gelben Hochdruckreiniger der Marke "Kärcher". Ein 23-jähriger Mann stellte nach Gebrauch den Reiniger am Straßenrand der Bahnhofstraße / Hafenstraße ab und verließ für kurze Zeit das Grundstück. Bei der Rückkehr stellte er das Fehlen des Arbeitsgerätes fest. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

