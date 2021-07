Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Vermisster Ehemann

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag teilt eine Mitarbeiterin eines Einkaufmarkts An der Fohlenweide mit, dass eine Kundin ihren Mann vermissen würde. Vor Ort teilt die 78-jährige Ehefrau mit, dass sie und ihr an Demenz erkrankter 82-jähriger Mann in Frankreich leben und auf der Durchreise sind. Während dem Einkaufen habe ihr Mann im Fahrzeug gewartet. Aus unbekannten Gründen fuhr dieser mit dem Fahrzeug vom Parkplatz weg. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Ehemann gegen Abend wohlbehalten mit dem PKW durch die Polizei in Lampertheim kontrolliert werden. Die Ehefrau machte sich daraufhin unverzüglich mit dem Taxi auf den Weg zu ihrem Mann. Warum der Mann von dem Parkplatz losgefahren ist, konnte nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell