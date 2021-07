Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Einbruch in Schrebergarten

Schifferstadt (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag (08:00 Uhr) bis Mittwoch (17:45 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Schrebergarten an der Mutterstadter Straße. Auf dem Grundstück drangen die Täter durch Aufbrechen der Holzverkleidung in das Gartenhaus. Ob durch die Täter Gegenstände entwendet wurden, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

