Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vandalismus - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

In den Abend- und Nachtstunden vom 27.07. auf den 28.07.2021 kam es an der KiTa Lambiland und in der Mühltorstraße in Lambsheim zu Vandalismus. Auf dem KiTa-Gelände wurden Glasflaschen zertrümmert und Unrat hinterlassen. Ein Briefkasten und ein Mülleimer wurden aus den Verankerungen gerissen und in den Gartenbereich befördert.

In der Mühltorstraße wurde ebenfalls ein öffentlicher Mülleimer aus der Verankerung gerissen und auf ein Grundstück geworfen. DNA-Spuren wurden gesichert.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat etwas Auffälliges beobachtet?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell