Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Friesenheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

In der Friesenheimer Straße kam es am 08.06.2021, gegen 07:30 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem 52-jährigen Fahrradfahrer und einem 23-jährigen Autofahrer. Durch die Kollision fiel der Radfahrer auf die Windschutzscheibe des Autos und wurde leicht verletzt. Am Auto des 23-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

