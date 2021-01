Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

An der Schwelmer Straße (L551) in Höhe der Einmündung Stennert gab es am Freitagnachmittag einen Verkehrsunfall. Infolgedessen wurden zwei Personen leichtverletzt. Ein 23-jähriger Sprockhöveler stand mit seinem Pkw auf dem dortigen Strandstreifen geparkt. Als dieser mit seinem Mazda die Fahrt in Richtung Schwelm wieder fortsetzen wollte, übersah er beim Anfahren den nachfolgenden Verkehr. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem herannahenden Pkw auf der Fahrbahn. Die Insassen des mit verunfallten Pkw Hyundai, eine 61-jährige Schwelmerin und ihr Beifahrer, wurden durch die Kollision verletzt. Sie wurden mittels eines eingesetzten Rettungswagens in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Diese mussten mithilfe eines Abschleppdienstes abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell