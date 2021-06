Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Während er am 08.06.2021, gegen 15:30 Uhr, in der Valentin-Bauer-Straße im Tankstellengebäude war, wurde das Handy eines 33-Jährigen durch das offene Fenster seines Autos geklaut. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Diese werden unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Wir empfehlen:

Schließen Sie ihr Auto, auch bei kurzer Abwesenheit, immer ab. Achten Sie dabei auch darauf, die Fenster vollständig zu schließen. Diebe nutzen jede Gelegenheit, die sich ihnen bietet aus, um an Wertgegenstände zu gelangen.

