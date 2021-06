Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots)

Am 07.06.2021, zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Citroen einer 46-Jährigen und fuhr dann einfach weg. Das Auto hatte auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Prälat-Carie-Straße gestanden. Am PKW der 46-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von über 1.000 Euro.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

