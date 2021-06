Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Fenstersturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.06.2021: https://s.rlp.de/Wgv3M

Nachdem am 05.06.2021 eine 25-Jährige nach dem Sturz aus einem Fenster schwer verletzt wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes aufgenommen. Die Frau soll aus einem Fenster im 1. OG eines Hotels in der Bahnhofstraße aus ca. 5 Metern Höhe auf den Gehweg gestürzt sein.

Da sie bislang noch nicht das Bewusstsein wiedererlangt hat und nicht befragt werden konnte, bitten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat sich am Samstagmorgen (05.06.2021) gegen 09:20 Uhr an dem Hotel in der Bahnhofstraße (gegenüber Rheingalerie) aufgehalten?

Wer hat den Sturz der Frau beobachtet oder kann Hinweise zum Geschehenen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail zkiludwigshafen.k11@polizei.rlp.de entgegen.

