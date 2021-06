Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy geraubt - Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (07.06.2021), gegen 19:40 Uhr, griffen Unbekannte einen 55-Jährigen auf dem Fußweg zwischen Rheingalerie und Kaiser-Wilhelm-Straße (Im Zollhof) an. Zwei Männer sollen den 55-Jährigen festgehalten und getreten haben, während ein Dritter im das Handy aus der Hand riss. Die Täter flüchteten dann in Richtung Rheinuferstraße/Rheinallee.

Sie werden wie folgt beschrieben:

ca. 18-23 Jahre alt, ca. 1,65-1,75 m groß, trugen dunkle Pullover und Hose.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell