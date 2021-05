Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Auffahrunfall

Wickede (ots)

An der Hauptstraße ist es am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Mendener war in Richtung Wickede unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Ein 29-jähriger Mann aus Wickede erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den vor ihm fahrenden Opel auf. Der 19-jährige Beifahrer im BMW konnte mit leichten Verletzungen nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Fahrer des Opels wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Wickeder blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell