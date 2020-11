Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schönenberg-KübelbergSchönenberg-Kübelberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße, im Bereich der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte eine 71-Jährige Fahrzeugführerin eines Skoda Fabia zur Tankstelle nach links abbiegen und übersah die entgegenkommende 62-Jährige Fahrzeugführerin eines Opel Antara, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführerinnen wurden hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die FFW Schönenberg-Kübelberg im Einsatz.|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell