Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Toilettencontainer

Rutsweiler am GlanRutsweiler am Glan (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag den 29.10.2020, 00:00 Uhr bis Samstag den 31.10.2020, 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Person unberechtigten Zutritt in einen Toilettencontainer an der Ottilienquelle. Hierbei wurden durch die Person dort befindliche Wärmequellen, sowie im Außenbereich mehrere Beleuchtungseinrichtungen entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Kusel telefonisch unter 06381-9190 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de .|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell