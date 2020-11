Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Körperliche Auseinandersetzung

KuselKusel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr, wurde der Polizei Kusel eine körperliche Auseinandersetzung am Marktplatz zwischen mehreren Personen gemeldet. Bei Eintreffen der Streife, konnte lediglich eine Zeugin, die schlichten wollte, angetroffen wer-den. Diese erhielt von einer unbekannten männlichen Person einen Faustschlag gegen ihren Hals und wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss hätten sich die Personen entfernt, wobei eine männliche Person in Richtung des naheliegenden Kindergartens rannte. Die Polizei konnte die beteiligten Personen der Tat im Nahbereich nicht mehr feststellen. Daher bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen der Tat bei der Dienst-stelle in Kusel unter der Telefonnummer 06381-9190 oder per Mail an die pikusel@polizei.rlp.de melden.|pikus

