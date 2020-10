Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 11.10.2020

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus

Am 10.10.2020, zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr, brachen unbek. Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses im Hakenweg in Delmenhorst auf. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: versuchter Einbruch in Reihenhaus

Am 09.10.2020, zwischen 10.00 Uhr und 22.00 Uhr, versuchten unbek. Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Reihenhauses in der Wangerooger Straße in Delmenhorst aufzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

