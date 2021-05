Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradeigentümer gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Flüchtige Jugendliche, die am 09.04.2021 auf der Georgstraße in Bückeburg im Verdacht standen an einem Zigarettenautomaten Beschädigungen vorzunehmen und vor Polizeibeamten geflüchtet sind, haben ein Fahrrad zurückgelassen, dass die Polizei Bückeburg bislang keinem Eigentümer oder einer möglichen Straftat zuordnen konnte.

Bei dem sichergestellten Zweirad handelt es sich um ein rotes Mountainbike der Marke " Attack KCP".

Hinweise zu dem Fahrradeigentümer nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

