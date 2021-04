Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann bei Diebstahl aus Auto gestört - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Gelsenkirchen verschaffte sich, um Mitternacht an der Ludwig-Richter-Straße, unbefugt Zugang in das Fahrzeuginnere eines geparkten Autos. Ein 41-jähriger Bottroper wurde auf den fremden Mann aufmerksam und sprach ihn an. Daraufhin wollte der Tatverdächtige flüchten. Der Bottroper hielt den Flüchtigen jedoch bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese nahm den Mann aus Gelsenkirchen vorläufig fest und verbrachte ihn zur Polizeiwache. Bei der Durchsuchung der Person wurden u.a. ein Schlagstock und vermutlich auch Drogen aufgefunden. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Ein Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen am Fahrzeug nicht entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

