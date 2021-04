Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub unter Jugendlichen - Tatverdächtige gefasst

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag nahm die Polizei einen 14- und einen 15- jährigen Jugendlichen aus Datteln in der Recklinghäuser Innenstadt nach einem Raub vorläufig fest. Die beiden Tatverdächtigen schlugen zuvor einen 15-jährigen Jungen aus Castrop-Rauxel ins Gesicht und entrissen ihm ein Paar Kopfhörer. Anschließend flüchteten sie in Richtung Springstraße. Die hinzugerufene Polizei konnte die Tatverdächtigen in der Nähe antreffen und nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung stellen. Das Diebesgut wurde bei der Durchsuchung der Personen aufgefunden. Ein Strafverfahren wegen Raubes wurde eingeleitet. Der 15-Jährige aus Castrop-Rauxel war nicht verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 17:40 Uhr am Europaplatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell