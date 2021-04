Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Drei Brandorte in Datteln

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag (etwa 01:15 Uhr) kam es gleich dreimal zu Brandmeldungen im Bereich Datteln. An der Heibeckstraße brannte ein Müllcontainer, an der Hafenstraße ein Mülleimer an einer Haltestelle und an der Münsterstraße/ Pelkumer Weg brannte ein mobiles Toilettehaus. Die Feuer konnten mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Konkrete Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise unter der 0800 2361 111 entgegen.

