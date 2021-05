Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Exhibitionist

Werl (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, hat ein Exhibitionist am Pengel-Pad sein Geschlechtsteil vor einer 48-jährigen Frau entblößt. Sie war mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als sich der unbekannte Mann in Höhe der Schützenstraße vor ihr mit herunter gelassener Hose umdrehte. Er soll etwa 185 cm groß und zwischen 28 und 32 Jahren alt sein. Er war schlanker Statur und trug einen Bart. Gekleidet war er mit einem dunklen Jogginganzug mit Kapuze. Die Polizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Telefon: 02922-91000. (wo)

