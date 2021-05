Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Auf dem Dach

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstag, um 10:50 Uhr, kam es auf der Weslarner Straße in Höhe "Kummerwie" zu einem Unfall. Eine 29-jährige Frau aus Soest war mit ihrem VW Polo auf regennasser Fahrbahn in Richtung Weslarn unterwegs. Ausgangs einer Kurve verlor sie aufgrund zu hohem Tempos die Gewalt über ihr Fahrzeug. Der Polo landete schließlich im linken Straßengraben auf dem Dach. Die Fahrerin wurde zum Glück nur leichtverletzt und zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand sachschaden von etwa 6000,- EUR. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. (lü)

