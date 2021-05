Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfall unter Alkoholeinfluss

Werl (ots)

Am Dienstag, um 03:45 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall am Hansering gemeldet. In einer abknickenden Vorfahrt war ein 33-jähriger Mann aus Herten mit seinem Mercedes Sprinter geradeaus gefahren und vor einem Baum gelandet. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von geschätzt 9000,- EUR. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Einen freiwilligen Alkoholvortest wollte er nicht machen. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. (lü)

