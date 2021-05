Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Radfahrer verletzt

Erwitte (ots)

Am Montag, um 18:00 Uhr, kam es an der Hauptstraße zu einem Unfall. Ein 37-jähriger Mann aus Anröchte stand mit seinem Ford Guga auf einer Hofeinfahrt. Er beabsichtigte das Grundstück zu verlassen und fuhr rückwärts auf die Straße. Dabei übersah er einen 18-jährigen Radfahrer aus Erwitte der in Richtung Lippstadt unterwegs war. Dieser kollidierte mit dem Ford und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 1000,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell