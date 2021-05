Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall mit Verletzten

Soest (ots)

Am Montag, um 18:30 Uhr, kam es am Opmünder Weg zu einem Unfall. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Soest wollte mit seinem VW den Parkplatz eines Discounters nach links verlassen. Dabei übersah er den 3er BMW eines 45-jährigen Mannes aus Bad Sassendorf. Dieser war auf dem Opmünder Weg in Richtung Riga Ring unterwegs. Durch den Zusammenprall wurde der 45-Jährige sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen (25 und 8 Jahre alt) leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000,- EUR. (lü)

