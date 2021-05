Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 11:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Cappeltor/Mühlenstraße/Cappelstraße/Burgstraße zu einem Unfall. Ein 84-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Opel Agila die Straße Cappeltor in Richtung Mühlenstraße. An der Kreuzung bog er nach links in die Mühlenstraße ab. Dabei übersah er eine 18-jährige Radfahrerin aus Lippstadt. Diese benutzte vorschriftsgemäß den Radweg der Cappelstraße in Richtung Cappeltor. Es kam zur Kollision bei der die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Der Autofahrer kümmerte sich zunächst um die junge Frau. Dann stellte er das Fahrrad an den Straßenrand und fuhr davon. Ein Zeuge konnte der Polizei das Kfz-Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs mitteilen. Der Mann wurde kurz darauf zuhaus angetroffen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1100,- EUR geschätzt. (lü)

