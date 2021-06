Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stark Alkoholisiert gefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 08.06.2021, gegen 15:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Adlerdamm/Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Autofahrerin und einem Linienbus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Autofahrerin beim Abbiegen in die Saarlandstraße gegen den an einer roten Ampel stehenden Bus gefahren. Weder sie, noch die Insassen des Busses wurden durch den Unfall verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Mehrere Zeugen hatten den Smart der 42-Jährige wenige Minuten vor dem Unfall gemeldet, da die Fahrerin in Schlangenlinien über die B9 in Richtung Kaiserwörthdamm gefahren sei. Tatsächlich war die Frau stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 5,2 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell