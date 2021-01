Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau

B36: Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen // Pressemitteilung Nr.4

Mannheim (ots)

Nach dem Unfall auf der B36 bei Mannheim-Rheinau sind die Bergungs- und Aufräumarbeiten mittlerweile abgeschlossen und die Fahrbahn wurde wieder für den Verkehr freigegeben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein bislang unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht haben und soll im Anschluss geflüchtet sein. In der weiteren Folge kollidierten drei hinterherfahrende Autos miteinander. Zwei der Fahrzeuge gerieten in Brand und mussten durch die Feuerwehr Mannheim gelöscht werden. Drei Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro.

