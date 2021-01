Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Versuchter Raub auf Lebensmittelmarkt - Ladenbesitzer schlägt Räuber in die Flucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau: (ots)

Am Mittwochmittag wollte eine unbekannte männliche Person einen kleinen Lebensmittelmarkt in der Straße Im Sennteich ausrauben. Der junge Mann betrat gegen 12:40 Uhr das Ladengeschäft und forderte den Geschäftsinhaber unter Vorhalt eines Küchenmessers zur Herausgabe des Bargeldes auf. Als der Lebensmittelhändler daraufhin sein Telefon bediente und dem Unbekannten erklärte, soeben die Polizei verständigt zu haben, ergriff dieser die Flucht, verließ das ohne Beute das Geschäft und rannte in Richtung Steubenstraße davon. Die sofort veranlasste Fahndung nach dem unbekannten Räuber blieb leider ohne Erfolg. Der unbekannte junge Mann mit dem schmalen Gesicht soll ca. 180-185 cm groß und schlank und mit einem schwarz-weißen Pullover sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Aufgefallen sei dem Inhaber und einer im Geschäft anwesenden Zeugin das unsichere Auftreten des jungen Mannes. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Räubers nimmt der Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/174-4444, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell