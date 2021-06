Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Mülltonne

Ludwigshafen (ots)

Am 09.06.2021, gegen 5 Uhr, wurde an der Bushaltestelle "Kaiserwörthdamm" ein brennender Mülleimer gemeldet. Dieser wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Diese werden unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell