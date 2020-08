Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte sägten 30 Bäume ab - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am heutigen Tag, gegen 09.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass entlang des neu angelegten Radweges im Verlauf des Dießemer Bruch 30 Bäume abgesägt worden seien. Für den heutigen Tag war die feierliche Einweihung des Weges vorgesehen. Durch Unbekannte waren die Baumstämme der frisch gepflanzten Bäume teilweise komplett durchgesägt worden. Zudem wurden Graffitis auf die Fahrbahn aufgebracht, die eine ablehnende Meinung des Verursachers zu diesem Radweg erkennen lassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krefeld (Tel.: 02151-6340 oder per e-mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de) zu melden.(358)

