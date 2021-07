Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Altreifencontainer illegal genutzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass des Öfteren illegal Reifen in seinem Altreifencontainer entsorgt werden würde. Hierbei habe er mehrfach ein Fahrzeug beobachten können. In der Nacht zu Donnerstag wurde der beschriebene Wagen durch Beamte an dem Container festgestellt. Als der Fahrer die Beamten sah, sprang er in sein Auto und fuhr zunächst auf Autobahn auf. Durch eine weitere Streife konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz gestoppt werden und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug befanden sich Altreifen sowie alte Bremsscheiben. Teilweise waren Abdrücke von zuvor gelagerten Reifen auf der freien Fläche erkennbar. Der Fahrer gab an, dass er sich mit Altreifen etwas dazuverdienen würde. Eine erforderliche Reisegewerbekarte konnte er nicht vorlegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz

