Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autoreifen zerstochen: Sieben Fahrzeuge in Schrievers betroffen, in der folgenden Nacht vier in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Zerstochene Autoreifen beschäftigen die Polizei Mönchengladbach. Erst war der Stadtteil Schrievers betroffen, in der folgenden Nacht dann der Stadtteil Dahl.

In der Nacht zum Samstag, 24. Oktober, haben unbekannte Täter im Stadtteil Schrievers im Bereich Kiefernstraße / Watelerstraße an insgesamt sieben Pkw Reifen zerstochen. Betroffen waren Fahrzeuge vom Typ VW Golf, Renault Clio, Citroen Berlingo und Kia ED sowie in zwei Fällen vom Typ Fiat 500. Die Fahrzeuge wiesen einen oder mehrere beschädigte Reifen auf.

In der Nacht zum Sonntag, 25. Oktober, sind an vier Fahrzeugen im Stadtteil Dahl im Bereich Dessauer Straße / August-Oster-Straße an vier Fahrzeugen ebenfalls Reifen zerstochen worden. Betroffen waren dort Wagen vom Typ Opel Vectra, Citroen C3 Picasso, Mercedes-Benz Vito und VW Multivan. Ein Anwohner hatte sich durch Gebrüll von einer größeren Gruppe Jugendlicher belästigt gefühlt und war auf die Straße gegangen. Dort angekommen, vernahm er ein zischendes Geräusch, das durch mehrere zerstochene Kfz-Reifen verursacht wurde. Der Mann nahm dann eine größere Personengruppe wahr, die schnell und laut grölend in den Innenhof eines Hochhauses ging. Daraufhin rief er die Polizei. Die Beamten kontrollierten insgesamt neun Personen und entdeckten bei drei von ihnen mutmaßliches Tatwerkzeug. Gegen diese drei männlichen Personen im Alter von 22, 19 und 18 Jahren besteht ein Tatverdacht wegen Sachbeschädigung.

Die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach dauern an. Verdächtige Beobachtungen sollten unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

