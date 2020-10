Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tatort Taxizentrale in Eicken: Zeuge überrascht unbekannten Täter beim Versuch, Fenster aufzuhebeln

Mönchengladbach (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag, 26. Oktober, gegen 1 Uhr versucht, in eine Taxizentrale im Stadtteil Eicken an der Alsstraße einzubrechen.

Ein Zeuge, der sich in dem Gebäude aufhielt, hatte beobachtet, wie der Täter mit einem Schraubenzieher ein Fenster aufhebeln wollte. Der Zeuge lief zum Fenster und klopfte an die Scheibe. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Die Täterbeschreibung: männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle, lockige Haare, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Schal vor dem Gesicht, bekleidet mit olivgrüner Jacke.

Am Fenster der Taxizentrale konnten Polizisten mehrere Hebelmarken feststellen.

Hinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell