Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche: Im Stadtteil Eicken erbeutet Täter Bargeld - Im Stadtteil Schmölderpark vertreibt Zeugin Täter

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Wohnungseinbruchsdelikte sind der Polizei Mönchengladbach in den vergangenen Tagen angezeigt worden.

Im Stadtteil Eicken an der Bozener Straße erbeutete ein unbekannter Täter am Sonntag, 25. Oktober, zwischen 8 und 10 Uhr bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Bargeld. Der Täter hatte beim Eindringen in die Wohnung die Tür beschädigt.

Im Stadtteil Mülfort am Römerbrunnen erfolgte am Samstag, 24. Oktober, zwischen 10 und 16 Uhr ebenfalls ein Wohnungseinbruch. Zur Beute konnte der Geschädigte zunächst keine Angaben machen. Auch in diesem Fall war die Wohnungstür beschädigt.

Im Stadtteil Schmölderpark am Bäumchesweg vertrieb eine aufmerksame Zeugin am Freitag, 23. Oktober, zwischen 9.15 und 9.25 Uhr einen Einbrecher. Der Täter war über den Garten an das Gebäude gelangt und hatte ein zum Garten führendes Türelement der Erdgeschosswohnung aufgebrochen. Die Zeugin vernahm ein lautes Krachen und rief: "Hallo?" Daraufhin lief eine Person durch den Garten und den Durchgang zum Bäumchesweg davon. Die Täterbeschreibung: männlich, circa 1,85 Meter groß, schlanke, sportliche Statur, junges Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke und dunkler Jeans sowie Mund-Nasen-Schutz. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich führte nicht auf die Spur des Einbrechers.

Im Stadtteil Schmölderpark an der Dahlener Straße muss im Zeitraum zwischen dem 12. und dem 23. Oktober ein Einbruchversuch in einem Mehrfamilienhaus begangen worden sein. Die Wohnungseingangstür wies Hebelspuren auf.

Im Stadtteil Rheydt an der Pestalozzistraße stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses eine beschädigte Haustür mit Einbruchsspuren fest. Aufgrund der vorliegenden Spuren hatte augenscheinlich ein unbekannter Täter irgendwann zwischen Freitag, 23. Oktober, 19 Uhr, und Samstag, 24. Oktober, 11 Uhr, versucht, sich mit einem Schraubendreher oder einem anderen Tatwerkzeug Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Entwendet wurde in diesem Fall aber nichts.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

