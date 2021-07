Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Supermarkt randaliert

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Dienstagmittag in der Kurt-Schumacher-Straße negativ aufgefallen ist. Kurz nach 13 Uhr waren die Beamten zu einem Einkaufsmarkt in der Straße gerufen worden, weil ein Kunde in den Geschäftsräumen randalierte, den Markt aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte. Bis die Streife vor Ort eintraf, hatte sich der Mann dann aber doch aus dem Staub gemacht. Zuvor hatte er allerdings noch die Mitarbeiter beschimpft und beleidigt. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen Mann mittleren Alters mit kräftiger Statur und dunkler Hautfarbe. Er trug Jeans und dazu ein grün-blau-weiß kariertes Hemd. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

