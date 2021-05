Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme im Krefelder Hauptbahnhof

Krefeld (ots)

Die Bundespolizei nahm in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26. Mai), um 00:45 Uhr, einen Mann im Krefelder Hauptbahnhof fest, nach dem per Haftbefehl gesucht wurde. Der 36-Jährige wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Bei einer Streife durch den Krefelder Hauptbahnhof kontrollierten Beamte der Bundespolizei den Deutschen aus Ratingen. Es stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld den 36-Jährigen per Haftbefehl ausgeschrieben hatte, weil er sich einer Strafvollstreckung entzog. Von acht Monaten Freiheitsstrafe wegen eines Diebstahls mit Waffen hatte er nun noch 184 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen.

Nach der Festnahme wurde der Verurteilte an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

