BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 33-jährigen Polen am ehemaligen Grenzübergang Heidenend in Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 25. Mai 2021 um 15:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am ehemaligen Grenzübergang Heidenend einen 33-jährigen Polen und eine 38-jährige Polin in einem in den Niederlanden zugelassenen VW Golf nach der Einreise aus den Niederlanden. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aurich wegen Einbruchdiebstahl gesucht wurde. Darüber hinaus lagen acht Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung unterschiedlicher Staatsanwaltschaften wegen Diebstahl, besonders schwerem Diebstahl und Urkundenfälschung gegen den Reisenden vor. Gegen die Begleiterin bestand ebenfalls eine Aufenthaltsermittlung wegen Körperverletzung durch das Amtsgericht Wuppertal. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten in der Mittelkonsole 49 Gramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde das Pärchen zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Vorführung des Mannes beim Haftrichter am Amtsgericht Krefeld heute Vormittag. Die Frau konnte die Dienststelle verlassen.

