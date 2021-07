Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher klettert Fallrohr hoch

Kaiserslautern (ots)

Einen Einbrecher haben Zeugen am Dienstagmorgen in der Dürerstraße beobachtet. Sie konnten sehen, wie der Mann an einem Mehrfamilienhaus am Fallrohr der Regenrinne entlang kletterte und im Obergeschoss durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung einstieg. Wenig später verließ er das Haus auf gleichem Weg wieder - diesmal hatte er eine gefüllte Tasche bei sich. Trotz einer sofort eingeleiteten Suche konnte der Täter in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden. Hinweise auf den Mann liegen vor. Die Ermittlungen laufen. Wie sich herausstellte, hatte der unbefugte Eindringling aus der Wohnung zwei Tablet-Computer, ein iPhone, ein Laptop und mehrere Lebensmittel mitgenommen. |cri

