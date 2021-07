Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Türen gewaltsam geöffnet

Kreis Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrüche sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. In der Schneiderstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Brillengeschäft. Von Dienstag auf Mittwoch haben die Täter ein Element der Glastür aufgehebelt. Ersten Überprüfungen zufolge wurden Brillen im Wert von über 20.000 Euro, ein Aktenkoffer und eine Geldkassette gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 18:30 Uhr, und Mittwoch 06:30 Uhr. Angezeigt wurde auch ein Einbruch in ein Café am Johanniskreuz. Hier wurde eine Terrassentür aufgebohrt. Entwendet wurde ein dreistelliger Eurobetrag. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18. Juli 20:30 Uhr und Mittwoch, 21. Juli 11 Uhr. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt in beiden Fällen die Kripo unter Telefon 0631 369 - 2620 jederzeit entgegen. |elz

