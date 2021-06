Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Essen auf dem Herd vergessen - eine leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Starker Rauch im Wiesenweg wurde der Polizei am Montag, 21.06.2021 gegen 08.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Feuerwehr Schopfheim rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 21 Mann aus. Beim Eintreffen war die Wohnung stark verraucht und die 37 Jahre alte Wohnungsinhaberin schlief. Sie wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus verbracht. Brandursache waren vermutlich vergessene Essensreste auf der Herdplatte, welcher noch an war. Es entstand geringer Sachschaden.

md/tb

