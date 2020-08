Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung: Einladung an die Medienvertreter

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Nidderau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

KOMPASS: Gemeinsam für mehr Sicherheit - Nidderau

Wir laden Sie gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Südosthessen herzlich für Mittwoch, den 12. August 2020, 14 Uhr, in das Rathaus (U1), Am Steinweg 1 in 61130 Nidderau, zu einem Presse- und Fototermin ein.

Der Leiter der Polizeidirektion Main-Kinzig Jürgen Fehler wird an diesem Tag die Stadt Nidderau im KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) offiziell begrüßen und Bürgermeister Gerhard Schultheiß das KOMPASS-Starter-Kit übergeben.

Ziel der Sicherheitsinitiative ist es, durch eine noch engere Zusammenarbeit kommunaler Partner und der hessischen Polizei für mehr Sicherheit vor Ort zu sorgen. Leitender Polizeidirektor Jürgen Fehler wird über die Sicherheitslage sowie über Präventionsprogramme und die nächsten Schritte im Rahmen von KOMPASS in Nidderau informieren.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um namentliche Anmeldungen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Telefonnummer 069 8098-1210.

Hinweis: Bitte beachten Sie während der Veranstaltung die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Offenbach, 10.08.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

